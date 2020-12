La startup Medacom a levé 40 millions d'euros

(AOF) - La crise sanitaire accélère le développement des startups spécialisées dans la santé. Le groupe Medacom vient de lever 40 millions d'euros pour développer son offre sur tout le territoire national. Cette société a a créé une application web et mobile qui met le patient en relation avec un médecin en moins de 10 minutes, et anticipe tous les frais de téléconsultation. Déjà plus de 150 000 téléconsultations ont été réalisées par des médecins partenaires.

La startup a également équipé 600 pharmacies avec une borne complète d'une gamme d'outils médicaux connectés qui permettent une vraie visite médicale à distance. Récemment, une borne a été installée pour la première fois dans un cybercafé à Champigny sur Marne.

La levée de fonds de 40 millions d'euros permettra à Medacom de mailler l'intégralité du territoire : près de 25 000 dispositifs sont en préparation de déploiement d'ici 2024. Dans le cadre de la poursuite de sa croissance, un recrutement de 250 salariés est également prévu.