 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 871,00
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La startup insurtech Ethos Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au fur et à mesure)

La startup insurtech Ethos Technologies a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à San Francisco, en Californie, est la dernière en date du secteur de l'assurance à chercher à exploiter le marché des nouvelles cotations. Près d'une demi-douzaine d'entreprises de ce type sont entrées en bourse à New York depuis le mois de mai.

Ethos et certains de ses actionnaires vendront des actions dans le cadre de l'offre.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'émission.

Ethos sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LIFE"

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank