La startup insurtech Ethos Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails au fur et à mesure)

La startup insurtech Ethos Technologies a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à San Francisco, en Californie, est la dernière en date du secteur de l'assurance à chercher à exploiter le marché des nouvelles cotations. Près d'une demi-douzaine d'entreprises de ce type sont entrées en bourse à New York depuis le mois de mai.

Ethos et certains de ses actionnaires vendront des actions dans le cadre de l'offre.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'émission.

Ethos sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LIFE"