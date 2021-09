La startup Arianee fait rentrer l'ancien PDG d'Hennessy à son conseil

(AOF) - Arianee, acteur leader des NFTs appliqués à l'industrie de la mode et du luxe annonce l'entrée de Bernard Peillon, ancien PDG de Hennessy, à son conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant. Bernard Peillon apporte "sa maîtrise exceptionnelle du secteur du Luxe, son expérience et sa réputation pour aider la startup à s'emparer des nouveaux défis qui attendent les groupes et maisons de luxe" a indiqué la startup.

"Son expertise pointue des défis de la distribution mondiale, de l'engagement, des nouvelles exigences des consommateurs, notamment quant à leur quête de plus d'authenticité et de transparence et son expérience dans la mise en oeuvre d'initiatives technologiques à grande échelle sur les produits de luxe, apporteront une perspective unique à l'équipe d'Arianee", a-t-elle précisé.

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.