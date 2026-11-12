La start-up ukrainienne spécialisée dans les drones, UForce, lève 700 millions de dollars lors d'un tour de table, avec une valorisation de 6 milliards de dollars

Le fabricant de drones d'origine ukrainienne UForce a annoncé jeudi avoir levé 700 millions de dollars pour une valorisation de 6 milliards de dollars, alors qu'il envisage d'étendre la production de systèmes autonomes maritimes, terrestres et aériens destinés à l'Ukraine et aux pays alliés.
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Valor Equity Partners et le National Wealth Fund britannique ont co-dirigé ce tour de table, avec la participation du Fonds d’investissement pour la reconstruction américano-ukrainien
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Cet investissement intervient alors que l’Ukraine et la Russie continuent d’adapter leurs technologies et leurs tactiques de combat dans le cadre de la guerre qui a suivi l’invasion à grande échelle lancée par Moscou en février 2022, les drones et les systèmes robotiques jouant un rôle de plus en plus important dans les opérations militaires
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UForce, dont le siège social est situé à Londres et qui dispose de centres d’opérations à Kyiv et à Washington, développe des plateformes maritimes, aériennes et terrestres sans équipage, ainsi que des logiciels de commandement et de contrôle utilisés pour les coordonner
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Cette valorisation place UForce parmi un groupe croissant de start-ups technologiques européennes très bien valorisées
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En septembre, Mistral , développeur français d’IA générative, a atteint une valorisation de 24 milliards de dollars, tandis que la start-up de génération vocale par IA ElevenLabs — cofondée par des entrepreneurs polonais et dont le siège est à Londres — a atteint une valorisation de 22 milliards de dollars.
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La société britannique d’infrastructures d’IA Nscale a été valorisée à 14,6 milliards de dollars en mars, tandis que la start-up suédoise de « vibe-coding » Lovable a annoncé en août avoir atteint une valorisation de 13,3 milliards de dollars
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