La start-up ukrainienne spécialisée dans les drones, UForce, lève 700 millions de dollars lors d'un tour de table, avec une valorisation de 6 milliards de dollars

Le fabricant de drones d'origine ukrainienne UForce a annoncé jeudi avoir levé 700 millions de dollars pour une valorisation de 6 milliards de dollars, alors qu'il envisage d'étendre la production de systèmes autonomes maritimes, terrestres et aériens destinés à l'Ukraine et aux pays alliés.

Valor Equity Partners et le National Wealth Fund britannique ont co-dirigé ce tour de table, avec la participation du Fonds d’investissement pour la reconstruction américano-ukrainien

Cet investissement intervient alors que l’Ukraine et la Russie continuent d’adapter leurs technologies et leurs tactiques de combat dans le cadre de la guerre qui a suivi l’invasion à grande échelle lancée par Moscou en février 2022, les drones et les systèmes robotiques jouant un rôle de plus en plus important dans les opérations militaires

UForce, dont le siège social est situé à Londres et qui dispose de centres d’opérations à Kyiv et à Washington, développe des plateformes maritimes, aériennes et terrestres sans équipage, ainsi que des logiciels de commandement et de contrôle utilisés pour les coordonner

Cette valorisation place UForce parmi un groupe croissant de start-ups technologiques européennes très bien valorisées

En septembre, Mistral , développeur français d’IA générative, a atteint une valorisation de 24 milliards de dollars, tandis que la start-up de génération vocale par IA ElevenLabs — cofondée par des entrepreneurs polonais et dont le siège est à Londres — a atteint une valorisation de 22 milliards de dollars.