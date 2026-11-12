La start-up dentaire suisse vVardis réduit le montant de son introduction en Bourse aux États-Unis de plus de 12 %

La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a réduit jeudi de plus de 12 % le volume de son introduction en Bourse aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 200 millions de dollars, alors que la vague de ventes massives de titres technologiques a accentué la volatilité des marchés.

La société, dont le siège se trouve à Zoug, en Suisse, propose 8,3 millions d'actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune, contre 9,5 millions d'actions initialement prévues, qui devaient permettre de lever jusqu'à 228,6 millions de dollars.

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