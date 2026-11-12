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La start-up dentaire suisse vVardis réduit le montant de son introduction en Bourse aux États-Unis de plus de 12 %
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 15:23

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La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a réduit jeudi de plus de 12 % le volume de son introduction en Bourse aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 200 millions de dollars, alors que la vague de ventes massives de titres technologiques a accentué la volatilité des marchés.

La société, dont le siège se trouve à Zoug, en Suisse, propose 8,3 millions d'actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune, contre 9,5 millions d'actions initialement prévues, qui devaient permettre de lever jusqu'à 228,6 millions de dollars.

Voici plus de détails:

  • Le marché américain des introductions en Bourse subit une pression croissante dans un contexte de vente massive de titres technologiques liée à l’IA et d’inquiétudes concernant le leadership de Nvidia , tandis que les gains des démocrates aux élections de mi-mandat ont alimenté les craintes d’une réglementation stricte de l’IA et soulevé des questions sur les dépenses consacrées aux centres de données

  • Cette révision à la baisse intervient également après qu’Anthropic a entamé, en début de semaine, la tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse très attendue

  • Les sœurs Haley et Goly Abivardi, dentistes suisses, ont fondé vVardis en 2020

  • L’entreprise développe, sous sa marque Curodont, des traitements dentaires non invasifs conçus pour réparer et inverser les caries dentaires à un stade précoce, sans fraisage ni injection

  • La société a atteint le statut de "licorne" en avril après avoir reçu un investissement minoritaire de la part de fonds gérés par Apollo Global Management

  • Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities assurent le placement de l’introduction en Bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "VVVV"

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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