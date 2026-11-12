La start-up dentaire suisse vVardis réduit le montant de son introduction en Bourse aux États-Unis de plus de 12 %

La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a réduit jeudi de plus de 12 % le volume de son introduction en Bourse aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 200 millions de dollars, alors que la vague de ventes massives de titres technologiques a accentué la volatilité des marchés.
La société, dont le siège se trouve à Zoug, en Suisse, propose 8,3 millions d'actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune, contre 9,5 millions d'actions initialement prévues, qui devaient permettre de lever jusqu'à 228,6 millions de dollars.
Voici plus de détails:
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Le marché américain des introductions en Bourse subit une pression croissante dans un contexte de vente massive de titres technologiques liée à l’IA et d’inquiétudes concernant le leadership de Nvidia , tandis que les gains des démocrates aux élections de mi-mandat ont alimenté les craintes d’une réglementation stricte de l’IA et soulevé des questions sur les dépenses consacrées aux centres de données
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Cette révision à la baisse intervient également après qu’Anthropic a entamé, en début de semaine, la tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse très attendue
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Les sœurs Haley et Goly Abivardi, dentistes suisses, ont fondé vVardis en 2020
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L’entreprise développe, sous sa marque Curodont, des traitements dentaires non invasifs conçus pour réparer et inverser les caries dentaires à un stade précoce, sans fraisage ni injection
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La société a atteint le statut de "licorne" en avril après avoir reçu un investissement minoritaire de la part de fonds gérés par Apollo Global Management
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Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities assurent le placement de l’introduction en Bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "VVVV"
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