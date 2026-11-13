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La start-up dentaire suisse vVardis lève 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 06:34

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La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis VVVV.N a annoncé vendredi avoir levé 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société, basée à Zoug, en Suisse, a vendu 9,72 millions d’actions à 18 dollars chacune lors de son introduction en bourse, un prix inférieur à la fourchette visée, comprise entre 21 et 24 dollars par action.

La société avait auparavant revu à la baisse le volume de l'offre, le ramenant à 8,3 millions d'actions au lieu des 9,5 millions initialement prévus.

Le marché américain des introductions en bourse subit une pression croissante due à une vague de ventes dans le secteur des technologies liées à l’IA, aux inquiétudes concernant la position dominante de Nvidia sur le marché et à l’incertitude entourant la réglementation de l’IA et les dépenses liées aux centres de données, suite à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

Fondée en 2020 par des dentistes suisses, vVardis développe, sous sa marque Curodont, des traitements dentaires non invasifs conçus pour réparer et inverser les caries à un stade précoce, sans fraisage ni injection.

Les ventes de son produit phare aux États-Unis, Curodont Repair Fluoride Plus, ont augmenté de 112 % au cours des neuf mois clos le 30 septembre. Selon son dossier d'introduction en bourse, le produit avait été vendu à plus de 20 000 cabinets dentaires américains au 30 juin.

Aux États-Unis, Curodont est réglementé en tant que médicament en vente libre en raison de sa teneur en fluorure de sodium. Selon le dossier déposé, la FDA n’a pas encore évalué sa sécurité ni son efficacité.

vVardis a atteint le statut de “licorne” en avril après avoir reçu un investissement stratégique minoritaire de la part de fonds gérés par Apollo Global Management APO.N .

Les sœurs Abivardi ont également donné en garantie environ 10,3 millions d’actions pour des prêts personnels, comme l’indique le dossier de cotation.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities assurent le placement de l’introduction en bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “VVVV”.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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