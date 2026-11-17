information fournie par Boursorama avec AFP • 17/11/2026 à 16:03

La start-up de robotique Genesis AI lève plus de 450 millions d'euros

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / RONALD MARTINEZ )

La start-up franco-américaine Genesis AI, spécialiste de la robotique, a annoncé mardi avoir levé 500 millions de dollars (451 millions d'euros), au moment où la course aux robots intelligents s'accélère à travers le monde.

Avec ce premier tour de table d'envergure, le créateur de la gamme de robots intelligents GENE porte sa valorisation à 3,5 milliards de dollars (3,15 milliards d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Mené par les fonds d'investissement américains Eclipse et Khosla Ventures et l'indien Premji Invest, Genesis AI voit notamment le géant américain des puces Nvidia rentrer à son capital.

Parmi les autres investisseurs : Bpifrance, AMD Ventures, Zoom, Samsung Next ou encore Ericsson, mais aussi l'ancien patron de Google Eric Schmidt et le propriétaire du groupe Iliad, Xavier Niel.

Ces deux grands noms de la tech étaient déjà présents lors d'un précédent tour de table de 105 millions de dollars (95 millions d'euros) en 2025.

Créée par un ancien de Mistral AI, concurrent français d'OpenAI, et un chercheur chinois, Genesis AI a dévoilé en juin son premier robot polyvalent, baptisé Eno.

Avec cette levée de fonds, l'entreprise espère "déployer à grande échelle" ce robot, qui privilégie "les capacités de l’humain plutôt que son apparence", dans des environnements de production industriels, a-t-elle indiqué dans son communiqué.

Genesis AI envisage de rapatrier sa production, actuellement basée en Chine, en Europe dès 2027.

La start-up avait également dévoilé en mai "GENE-26.5", un modèle servant de moteur à une main robotique avec un gant doté de capteurs tactiles, qui permet de collecter des données et "d'exécuter des tâches manuelles complexes et de longue durée", avait assuré l'entreprise.

La start-up compte une soixantaine d'employés et dispose d'un siège à Paris et à Palo Alto, en Californie.