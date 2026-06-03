La start-up de musique par IA Suno lève des fonds à une valorisation de 5,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suno a annoncé mercredi avoir levé plus de 400 millions de dollars lors d'un tour de table, à une valorisation de 5,4 milliards de dollars, alors que cette start-up de musique par IA cherche à améliorer sa plateforme en développant de nouveaux outils.

Voici quelques détails:

* La start-up basée dans le Massachusetts, qui permet aux utilisateurs de générer des chansons à partir de prompts d'IA, a déclaré que Bond Capital a mené le tour de table de série D aux côtés de sociétés de capital-risque telles que IVP, Forerunner et Union Square Ventures

* Les entreprises de musique par IA font l'objet d'une surveillance croissante de la part des artistes, qui s'opposent à l'utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles sans compensation

* Plus de 1.800 artistes indépendants soutiennent des recours collectifs contre Suno et Udio, affirmant que les actions de ces start-ups “constituaient une attaque” contre les “membres les plus vulnérables et les plus précieux” de la communauté musicale

* L'année dernière, Udio a signé des accords avec Universal Music Group UMG.AS et Warner Music Group WMG.O pour régler des litiges en matière de droits d'auteur , tandis que Suno a conclu un accord avec WMG

* Spotify SPOT.N a annoncé un accord avec UMG le mois dernier , permettant aux abonnés du géant suédois du streaming musical de créer des reprises et des remixes générés par l'IA à partir de morceaux de certains artistes du label, renforçant ainsi ses fonctionnalités d'IA pour concurrencer Suno et Udio

* Suno prévoit de commencer à déployer son “premier modèle musical développé en partenariat avec l'industrie musicale” dans les mois à venir

* Les investisseurs existants, dont Lightspeed et Menlo Ventures, ont participé à la levée de fonds

* En novembre, la start-up avait levé 250 millions de dollars à une valorisation de 2,45 milliards de dollars

* Suno n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters visant à obtenir plus de détails sur le modèle musical et le partenariat avec l'industrie