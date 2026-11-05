La start-up de livraison par drone Zipline est valorisée à 21,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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Zipline a levé 1,5 milliard de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise cette start-up américaine spécialisée dans la livraison par drone à 21,5 milliards de dollars après levée de fonds — soit près du triple en environ 10 mois.

Ce financement intervient alors que la concurrence dans le secteur de la livraison par drone s'intensifie, les entreprises étendant leurs réseaux de livraison, même si les autorisations réglementaires et les inquiétudes des riverains concernant le bruit et la sécurité restent des obstacles à une adoption plus large.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table a été mené par Paradigm, WCM Investment Management et Layer Global, et a bénéficié de la participation d’Uber, de Tiger Global et de J.P. Morgan, entre autres

* Zipline, qui opère sur quatre continents, avait été évaluée à 7,6 milliards de dollars après avoir levé 600 millions de dollars plus tôt cette année

* L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour développer ses capacités de production aux États-Unis, embaucher davantage de personnel et mettre en place un réseau national de livraison par drone

* Des entreprises telles que Zipline affirment que les livraisons «du dernier kilomètre» par voie aérienne réduisent certains des risques associés à la livraison par des humains, notamment les retards dus aux conditions météorologiques ou aux accidents de la route

* En août dernier, l’entreprise s’est associée à Uber pour proposer la livraison par drone autonome aux clients d’Uber Eats; le géant du VTC a également pris une participation stratégique pour un montant non divulgué

* De son côté, Amazon intensifie également ses efforts en matière de livraison par drone , avec l'intention d'étendre ce service de 11 sites à environ 500 localités aux États-Unis d'ici la fin de l'année