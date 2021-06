La start-up Aircall lève 120 millions de dollars et devient une nouvelle licorne française

La jeune société spécialisée dans la téléphonie d'entreprise connectée est désormais valorisée à plus d'un milliard de dollars.

Un bureau (illustration) ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Une nouvelle licorne française. La start-up Aircall, spécialisée dans la téléphonie d'entreprise connectée, a annoncé mercredi 23 juin avoir réalisé une levée de fonds de 120 millions de dollars. Mené par Goldman Sachs Asset Management, ce tour de table, qui a rassemblé des investisseurs déjà présents dans le capital de l'entreprise ainsi que de nouveaux venus, porte à 226 millions de dollars le montant de fonds levés par Aircall depuis sa création en 2014. Cette opération permet à la société de rejoindre le cercle des "licornes", ces pépites valorisées plus d'un milliard de dollars, alors que les start-up de la "French Tech" ont actuellement le vent en poupe.

Aircall, qui compte environ 450 employés entre Paris, New York, Madrid et Sydney, propose aux entreprises une solution logicielle de téléphonie intégrée à leurs outils numériques quotidiens pour gérer leurs flux d'appels et leurs services clients. L'entreprise, qui connaît une croissance de plus de 70% pour un chiffre d'affaires estimé à "plusieurs dizaines" de millions de dollars, compte désormais accélérer son expansion à l'international, où elle génère 85% de ses revenus, ainsi que son recrutement. "On va recruter 260 personnes uniquement sur l'année 2021, on devrait finir avec 600 employés à la fin de l'année. En 2024, on devrait être environ 1.500 dans nos prévisions", a indiqué à l' AFP Jonathan Anguelov, co-fondateur d'Aircall, qui prévoit également l'ouverture prochaine de nouveaux bureaux à Londres et Berlin.

En l'espace de quelques semaines, quatre autres start-up françaises - Ledger, Back Market, Shift Technology et Alan - ont fait leur entrée dans le club fermé des jeunes sociétés tech dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars. La France, riche en jeunes pousses technologiques, compte désormais une quinzaine de "licornes" comme Deezer, Blablacar, Doctolib, Mirakl, ou encore Dataiku, auxquelles s'ajoutent les vétérans OVH et Veepee. Emmanuel Macron a fixé un objectif de 25 licornes françaises d'ici 2025.

"Maintenant la France attire énormément, les financiers du monde entier s'intéressent aux boîtes françaises. Une introduction en bourse seulement aux Etats-Unis n'est plus la seule alternative possible. La France et l'Europe reviennent sous le feu des projecteurs. C'est très positif", souligne Jonathan Anguelov.