La start-up aéronautique Electra va investir 850 millions de dollars pour construire une usine dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up Electra, spécialisée dans les avions hybrides-électriques, a annoncé mardi qu'elle allait investir 850 millions de dollars pour construire une usine de production destinée à l'assemblage de son avion hybride-électrique de neuf places à Springfield, dans l'Ohio.

Soutenue par Honeywell, Safran et d’autres investisseurs majeurs, la société a déclaré que cette initiative permettrait de faire passer l’EL9 Ultra Short du stade du développement à celui d’une production commerciale à grande échelle et de créer 1 975 emplois. L’EL9 est un avion à voilure fixe qui utilise une propulsion hybride-électrique pour décoller et atterrir en seulement 150 pieds et vise à proposer des liaisons aériennes point à point sur des distances allant jusqu’à 250 miles, qui seraient autrement desservies par des voitures, dans le cadre d’une nouvelle catégorie appelée "Direct Aviation" utilisant des points d’accès tels que des parkings, des barges et des terrains de sport.

La société s’efforce d’obtenir la certification de la FAA et prévoit d’effectuer son premier vol fin 2027 ou en 2028. La phase initiale permettra de produire jusqu’à 400 appareils par an.

Parmi les investisseurs d’Electra figurent Lockheed Martin Ventures LMT.N , Honeywell HONA.O et Safran Corporate Ventures SAF.PA .