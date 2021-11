La stabilité des taux et le recul du dollar stimulent les ETF sur l’or

Le prix de l'or reste fort, se négociant au-dessus de 1 810 $ après avoir gagné plus de 1,5 % ce mois-ci.

Le prix de l’or reste fort, se négociant au-dessus de 1 810 $ après avoir gagné plus de 1,5 % ce mois-ci. La reprise a été alimentée par le recul des rendements obligataires mondiaux, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans passant sous la barre des 1,5 % pour la première fois depuis plus d’un mois, après que la Réserve Fédérale a repoussé les discussions spécifiques sur l’ampleur de la réduction progressive des émissions l’année prochaine et sur le calendrier des hausses de taux d’intérêt.

En Europe, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a déclaré mercredi dernier qu’il était “très peu probable” qu’elle relève les taux l’année prochaine, ce qui a fait baisser les rendements obligataires européens. Les rendements obligataires britanniques ont également baissé après que la Banque d’Angleterre a adopté une position similaire, en maintenant ses taux au même niveau.

Le recul du dollar américain a soutenu la ruée vers l’or, car un billet vert plus faible renforce l’attrait du métal jaune en réduisant son coût pour les acheteurs détenant d’autres devises. Côté fonds, les ETFs sur l’or ont suivi avec SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IGT) et Xetra-Gold ETC (4GLD) gagnant près de 2,0% la semaine dernière. Il en va de même pour les ETF sur les mineurs d’or avec VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) et iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) qui ont progressé respectivement de 3,2 %, 3,4 % et 3,64 % au cours de la même période.

