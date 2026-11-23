La Southern Natural Gas Company, filiale de Kinder Morgan, signale un dégagement de gaz et un incendie sur un gazoduc en Alabama

KMI.N , filiale de Kinder Morgan, a déclaré dans un communiqué que Southern Natural Gas Company avait subi une fuite de gaz naturel suivie d'un incendie sur un tronçon de gazoduc situé dans le comté de Sumter, près de Ward, en Alabama, samedi en fin de journée.

La société a alerté les services d'urgence locaux, et son personnel s'est également rendu sur place pour sécuriser la zone. Cet incident n'a fait aucun blessé.

Dans le cadre d’une mesure qu’elle a qualifiée de liée à l’incendie , Southern Natural Gas [RIC:RIC:EPSPG.UL] a invoqué un cas de force majeure à la suite d’une interruption imprévue de l’alimentation du gazoduc sur la South Main Loop Line, à l’est de la station de compression de York, dans le comté de Sumter.

Kinder Morgan a indiqué qu’elle poursuivait son enquête et préparait les opérations de remise en état et de réparation.