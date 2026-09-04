La société xAI de Musk échoue devant les tribunaux dans sa tentative de bloquer l'interdiction de la « nudification » par l'IA dans le Minnesota

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, n'a pas réussi à convaincre un juge fédéral de bloquer une nouvelle loi de l'État du Minnesota qui interdit aux outils d'IA de créer de fausses images de nudité réalistes.

Le juge fédéral de district Donovan Frank a rejeté la demande d'injonction préliminaire déposée par xAI contre cette loi, entrée en vigueur le 1er août, qui interdit aux exploitants de sites web, aux développeurs de logiciels et à d'autres acteurs de permettre aux utilisateurs de « nudifier » des images de personnes identifiables à l'aide de l'IA.