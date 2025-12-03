La société Verkada, spécialisée dans les technologies de sécurité, évaluée à 5,8 milliards de dollars face à la croissance de la demande de sécurité

Le fabricant de produits de sécurité Verkada a déclaré mercredi qu'il était évalué à 5,8 milliards de dollars lors de son dernier tour d'investissement mené par CapitalG, soit 1,3 milliard de dollars de plus que lors de son précédent tour d'investissement en février.

Cette nouvelle valorisation souligne la demande croissante des investisseurs pour les technologies de sécurité, alors que les organisations et les dirigeants sont confrontés à des risques de sécurité plus sophistiqués et à des pressions opérationnelles.

La fusillade ciblée de Brian Thompson, un cadre de UnitedHealth , devant un hôtel de Manhattan l'année dernière, a incité les entreprises à augmenter leurs dépenses en systèmes de sécurité intégrés, notamment ceux vendus par Verkada, afin de prévenir les menaces contre le personnel et les installations et d'y répondre.

Verkada, fondée en 2016 et basée à San Mateo, en Californie, fabrique des plateformes de sécurité physique alimentées par le cloud et l'IA qui consolident les caméras, le contrôle d'accès et les alarmes sur un tableau de bord central.

Elle vend des caméras de sécurité, des outils d'accès aux portes, des capteurs environnementaux et des alarmes aux entreprises, aux écoles et aux hôpitaux.

L'entreprise a déclaré que l'investissement accélérera ses capacités en matière d'IA et pourrait également fournir des liquidités aux employés.

Derek Zanutto, partenaire général chez CapitalG, a déclaré que Verkada remodelait la sécurité physique en apportant l'intelligence pilotée par l'IA à un secteur longtemps limité par des systèmes hérités fragmentés.

Verkada n'a pas divulgué le montant levé lors du dernier tour de table, mais a indiqué que la nouvelle valorisation intervient après que l'entreprise a dépassé le milliard de dollars de réservations annualisées.

En février, Verkada avait obtenu un financement de série E à une valorisation de 4,5 milliards de dollars .