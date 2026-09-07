La société taïwanaise Wistron lance une vente de GDS d'une valeur de 1,5 milliard de dollars

Wistron Corp, fournisseur de Nvidia NVDA.O , a lancé une offre de 25 millions de GDS, d'une valeur pouvant atteindre 1,48 milliard de dollars, afin de financer l'achat de matières premières en devises étrangères, selon une fiche de conditions consultée lundi par Reuters.

Les entreprises technologiques taïwanaises se tournent vers les investisseurs internationaux pour lever de nouveaux fonds, alors que les dépenses mondiales en matière d'IA stimulent la demande tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matériel, des serveurs aux composants électroniques.

Le fabricant taïwanais de serveurs Wistron a approuvé des dépenses supplémentaires pour accroître sa capacité de production à Taïwan et a inauguré en juillet une usine de 700 millions de dollars au Texas destinée à la fabrication des derniers systèmes d'IA de Nvidia.

Wistron propose les GDS, chacun représentant 10 actions ordinaires, à un prix compris entre 58,67 et 59,79 dollars par action, selon le document. Cette fourchette correspond à une décote de 4 % à 5,8 % par rapport au cours de clôture de Wistron lundi, qui s'établissait à 197 T$ (6,25 $).

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant son offre GDS, dont le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de lundi et qui fait suite à la levée, la semaine dernière, de 935 millions de dollars par WT Microelectronics grâce à une vente d'actions et d'obligations convertibles.

Wistron avait déclaré en août que la demande en serveurs d'IA de la part des entreprises de cloud computing et des clients professionnels continuait de dépasser l'offre. Son bénéfice net au deuxième trimestre a augmenté de 128 % par rapport à l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 64 %.

L'action Wistron a clôturé en baisse de 0,5 % lundi, mais affiche une hausse de 30 % depuis le début de l'année.

par Yantoultra Ngui et Wen-Yee Lee

(1 dollar = 31,5000 dollars taïwanais)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))