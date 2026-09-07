La société taïwanaise Wistron lance une opération de cession de GDS pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, selon une lettre d'intentions

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(Mises à jour avec plus de détails tirés de la fiche figurant aux paragraphes 2 et 3)

par Yantoultra Ngui

Wistron Corp 3231.TW a lancé une offre de 25 millions de titres de dépôt mondiaux (GDS), d'une valeur maximale de 1,48 milliard de dollars, afin de financer l'achat de matières premières en devises étrangères, selon une fiche de conditions consultée lundi par Reuters.

Le fabricant taïwanais de serveurs, fournisseur de Nvidia

NVDA.O , propose ces GDS — chacune représentant 10 actions ordinaires — à un prix compris entre 58,67 et 59,79 dollars par action, selon ce document.

Cette fourchette correspond à une décote de 4% à 5,8% par rapport au cours de clôture de lundi, qui s’établissait à 197 T$ (6,25 $).

(1 $ = 31,5000 dollars taïwanais)