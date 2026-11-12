La société taïwanaise Foxconn se montre optimiste quant à ses perspectives, mais met en garde contre les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement

La société taïwanaise Foxconn, premier fabricant mondial d’électronique en sous-traitance, s’est dite jeudi confiante quant à ses perspectives pour l’année prochaine, compte tenu de la forte demande en matière d’IA, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, mais elle a mis en garde contre les tensions au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Le bénéfice net pour la période de juillet à septembre de ce qui est le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le premier assembleur d’iPhone d’Apple AAPL.O s’est élevé à 77,5 milliards de T$ (soit 2,35 milliards de dollars), en hausse de 34% sur un an et dépassant l’estimation consensuelle de LSEG de 69,6 milliards de T$.

Dans un communiqué sur ses résultats, Foxconn 2317.TW a maintenu ses prévisions antérieures d’une croissance « forte » de son chiffre d’affaires pour cette année et a déclaré avoir constaté une forte demande en matière d’IA tout au long de cette année et pour l’année prochaine.

La société, qui ne communique pas de prévisions chiffrées, a indiqué qu’elle prévoyait une « forte croissance à deux chiffres » en 2027 pour les livraisons de racks destinés à l’IA.

« Nous restons très confiants quant à nos activités pour l’année prochaine et tablons sur une croissance continue », a déclaré le président Young Liu lors d’une conférence sur les résultats, tout en avertissant qu’il existait également « plusieurs variables externes méritant une attention soutenue ».

En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement de l’IA et de l’électronique grand public, les puces, les mémoires et certains composants clés sont actuellement en pénurie, ce qui constitue un défi pour l’ensemble du secteur, a déclaré Liu.

« Même si les goulots d’étranglement au niveau de l’offre devraient progressivement s’atténuer à mesure que de nouvelles capacités seront mises en service, la demande globale devrait tout de même dépasser l’offre l’année prochaine, et la situation de tension entre l’offre et la demande pourrait persister pendant un certain temps », a-t-il ajouté.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a annoncé en octobre une hausse de 47% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre sur un an .

La plupart des iPhone que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais l’entreprise produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis . Elle construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA destinés à Nvidia.

Foxconn cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques.

L'action de la société a progressé de 4% depuis le début de l'année, sous-performant ainsi l'indice taïwanais global, qui a enregistré une hausse de 49% .TWII .

Jeudi, avant la publication des résultats, l'action Foxconn a clôturé en baisse de 0,8%. L'indice principal a terminé la séance en recul de 2,6%.

(1 dollar = 32,9740 dollars taïwanais)