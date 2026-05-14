La société taïwanaise Foxconn annonce une hausse de 19 % de ses bénéfices au premier trimestre, dépassant les prévisions, grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice de Foxconn au premier trimestre: 49,92 milliards de dollars taïwanais contre une estimation de 48,88 milliards

* Le géant technologique prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

* Les actions de Foxconn ont sous-performé l'indice global cette année

(Refonte et ajout de détails)

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 19 % de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale de produits d'IA.

Le bénéfice net pour la période janvier-mars de Foxconn, le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le principal assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , s'est élevé à 49,92 milliards de dollars taïwanais (1,58 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de LSEG de 48,88 milliards de dollars taïwanais.

Dans un communiqué sur ses résultats, la société a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance « forte » de son chiffre d'affaires pour cette année et a indiqué qu'elle constatait également une forte demande pour les serveurs d'IA. La société ne donne pas de prévisions chiffrées.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a annoncé en avril une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente .

La plupart des iPhone que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais la société produit désormais la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis en Inde . Elle construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques, que l'entreprise considère comme un moteur de croissance majeur pour l'avenir, même si cela ne s'est pas toujours déroulé sans heurts.

En août, Foxconn a annoncé avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown , dans l'Ohio, pour 375 millions de dollars, machines comprises. Elle avait acheté cette usine en 2022 pour y fabriquer des véhicules électriques.

Foxconn tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats plus tard dans la journée de jeudi à Taipei.

Les actions de la société ont progressé de 6 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 44 % de l'indice taïwanais .TWII .

L'action Foxconn a clôturé en baisse de 2,6 % jeudi, avant la publication des résultats. (1 $ = 31,5030 dollars taïwanais)