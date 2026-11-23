Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S a annoncé lundi qu'il était en pourparlers en vue d'une éventuelle acquisition du fabricant de produits chimiques américain coté en bourse Ashland ASH.N , en partenariat avec la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice.
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Clariant a précisé qu'il n'y avait aucune certitude quant à la conclusion ou à la finalisation d'une transaction, ni quant à ses conditions définitives
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Ashland envisageait une cession après avoir subi la pression d’investisseurs activistes qui estimaient que la société était sous-évaluée
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Bloomberg News a rapporté dimanche que Clariant et CD&R négociaient une offre entièrement en numéraire pour Ashland
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Selon les données de LSEG, Ashland affiche une capitalisation boursière de 3,32 milliards de dollars. Son action a progressé d’environ 1 % lors des négociations après la clôture
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