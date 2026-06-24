La société sud-coréenne SK Hynix prévoit de lever jusqu'à 29 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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* Projet de lever jusqu'à 29 milliards de dollars via une cotation secondaire sur le Nasdaq

* Le prix définitif de l'introduction en bourse des ADR sera fixé à l'issue de la période de bookbuilding

* Le produit de la vente des actions sera utilisé pour l'achat d'équipements de fabrication de puces et la construction de nouvelles usines

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes)

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars via une cotation sur le marché boursier américain , ce qui constituerait une cotation secondaire record, alors que ce fournisseur de Nvidia cherche à tirer parti de la forte appétence des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

Si elle est réalisée dans la fourchette haute, cette introduction serait la plus importante jamais réalisée par une entreprise coréenne aux États-Unis et potentiellement la plus importante jamais réalisée via des American Depositary Receipts (ADR), dépassant ainsi l’entrée en bourse d’Alibaba en 2014, qui s’élevait à 25 milliards de dollars .

Cette introduction en bourse prévue reflète le vif intérêt mondial pour les actions liées à l’IA, alors même que la volatilité s’accentue sur les marchés américains des technologies et des semi-conducteurs.

Elle intervient quelques semaines après des levées de fonds record dans ce secteur, notamment l’introduction en bourse de SpaceX, la société d’Elon Musk, qui a atteint le montant record de 85,7 milliards de dollars SPCX.O , et précède les introductions en bourse attendues de sociétés spécialisées dans l’IA, notamment Anthropic et OpenAI, prévues plus tard dans l’année.

ACCÈS AUX INVESTISSEURS AMÉRICAINS

« L’avantage le plus attractif pour les investisseurs est que SK Hynix sera cotée au Nasdaq aux côtés de son concurrent Micron MU.O , ce qui donnera à l’entreprise l’occasion d’être réévaluée sur le marché américain », a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities.

« Cela pourrait également se répercuter sur ses actions cotées en Corée, les investisseurs établissant de plus en plus un lien entre ces deux valorisations. »

Le fabricant de puces mémoire, dont la valorisation s’élève désormais à environ 1 200 milliards de dollars, a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Ses actions ont quadruplé depuis le début de l’année, surperformant ses concurrents Samsung Electronics 005930.KS et la société américaine Micron.

La société est un fournisseur clé de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les systèmes d’IA par des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google (filiale d’Alphabet)

GOOGL.O . Cette semaine, elle a dépassé Samsung pour devenir l’entreprise la plus valorisée de Corée du Sud .

Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA, a déclaré que les anticipations d’une introduction en bourse aux États-Unis avaient déjà contribué à la remontée du titre, parallèlement à la forte demande de mémoires haut de gamme utilisées dans les centres de données d’IA.

« S’ils parviennent à obtenir au moins un multiple de valorisation similaire à celui de Micron, par exemple, alors les actions locales devront également refléter cela; ce genre d’attente est donc bien présent », a déclaré M. Rana. « Je ne serais pas surpris que cette hausse se poursuive. »

EXPANSION DES CAPACITÉS

SK Hynix a indiqué que le produit de l’introduction en bourse des American Depositary Receipts (ADR) serait utilisé pour construire des usines de puces en Corée du Sud et acheter des équipements de fabrication de puces, tels qu’un scanner à ultraviolets extrêmes fabriqué par le fabricant d’équipements néerlandais ASML ASML.AS , dont l’action a progressé de 1,1 % mercredi.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d’émettre 17,79 millions de nouvelles actions, d’une valeur de 45,45 mille milliards de wons (29,43 milliards de dollars), dans le cadre de l’introduction des ADR au Nasdaq.

Dix ADR représenteront une action ordinaire. Le prix sera fixé à l’issue de la procédure de bookbuilding, bien que la fourchette initiale soit basée sur le cours de clôture de mardi, à 2.555 millions de wons (1.651,69 dollars).

« L’introduction en bourse des ADR ne devrait pas modifier de manière significative notre opinion sur SK Hynix ou le secteur de la mémoire », a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, basé à Singapour.

« Le montant annoncé de la levée de fonds semble important, mais n’implique qu’une dilution limitée et reste modeste par rapport à ses plans d’investissement à moyen terme. »

BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs et JP Morgan Securities gèrent cette opération, a indiqué SK Hynix. (1 $ = 1.546,9000 wons)