La société sud-coréenne L&F réduit à 7 386 dollars la valeur de l'accord de fourniture de matériaux de batterie conclu avec Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails sur l'accord d'approvisionnement)
Le fabricant sud-coréen de matériaux de batterie L&F 066970.KQ a déclaré lundi que la valeur de son accord d'approvisionnement de 2023 avec Tesla
TSLA.O a diminué à 7 386 dollars par rapport à une projection antérieure de 2,9 milliards de dollars.
En 2023, L&F a déclaré avoir signé un accord pour fournir des matériaux cathodiques à haute teneur en nickel à Tesla et à ses filiales aux États-Unis et dans d'autres régions à partir de janvier 2024 jusqu'en décembre 2025.
