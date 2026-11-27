Le groupe sud-africain de commerce en ligne Takealot s'attend à ce que son premier semestre bénéficiaire soit durable et prévoit de réinvestir ses bénéfices dans la croissance, l'innovation et le développement de sa logistique au cours des deux prochaines années.

La société, qui fait partie du groupe d'investissement technologique Naspers NPNJn.J , a annoncé mercredi son premier premier semestre bénéficiaire pour la période de six mois close le 30 septembre, avec un résultat ajusté avant intérêts et impôts en hausse de 105 % à 3,5 millions de rands (201.308 $), contre une perte de 67 millions de rands un an plus tôt.

“Nous sommes profondément convaincus que l’activité est viable”, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général Frederik Zietsman. “D’ici un an ou deux, nous serons en mesure de réinvestir nos bénéfices dans la croissance et l’innovation.”

M. Zietsman a indiqué que les consommateurs verraient un “changement radical” sur Takealot.com, sa plateforme de commerce électronique grand public, au cours des 12 prochains mois, à mesure que le distributeur améliorera la personnalisation et renforcera l’intégration avec son programme d’abonnement payant, TakealotMORE.

Cette initiative intervient alors que la concurrence pour attirer les acheteurs en ligne s'intensifie en Afrique du Sud. Le géant américain du commerce électronique Amazon AMZN.O a lancé en juin son service d'abonnement Prime en Afrique du Sud, élargissant ainsi la bataille pour la fidélisation de la clientèle et les abonnements de livraison.

Takealot a déclaré considérer son propre service d’abonnement comme un atout. Le nombre d’adhérents à TakealotMORE a augmenté de 67 % au premier semestre, tandis que les commandes des membres ont progressé de 64 %, les abonnés représentant plus de 32 % de la valeur brute des marchandises du groupe, a indiqué M. Zietsman sans préciser le nombre d’adhérents.

Les clients effectuent leurs achats environ quatre fois plus souvent après leur inscription, a-t-il ajouté, car la livraison gratuite les incite à acheter une gamme plus large de produits plutôt que de se limiter aux articles coûteux.

Le groupe, qui détient également MrD, une application de livraison à la demande de repas, de produits d’épicerie et de produits de détail, a réalisé d’importants investissements dans ses infrastructures, ses technologies et ses capacités logistiques au cours des dernières années, renforçant ainsi sa capacité à gérer des volumes de commandes et une activité commerciale plus importants.

Au-delà de son activité grand public, Takealot mise également sur Takealot Fulfilment Solutions pour stimuler sa croissance. Cette division logistique étend ses services de livraison et d’entreposage à des entreprises tierces, dans le but de conquérir une part plus importante du marché sud-africain de la messagerie.

(1 $ = 17,5380 rands)