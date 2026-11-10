La société spécialisée dans l'IA dans le cloud Nscale envisage de reporter son introduction en bourse de 35 milliards de dollars, rapporte The Telegraph

Le fournisseur britannique de services cloud Nscale envisage de reporter son introduction en bourse, évaluée à 35 milliards de dollars, a rapporté mardi le Telegraph.

Les dirigeants de ce développeur de centres de données évaluent actuellement s'il convient de suspendre leur projet d'introduction en bourse jusqu'à l'année prochaine, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.