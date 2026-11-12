La société singapourienne Temasek va investir 267 millions de dollars dans la branche de services financiers de Godrej Industries

La société indienne Godrej Industries GODI.NS a annoncé jeudi que Temasek Holdings allait investir 25 milliards de roupies (, soit 266,98 millions de dollars), dans Godrej Capital par l'intermédiaire de sa filiale, valorisant ainsi cette entreprise de services financiers à hauteur de 280 milliards de roupies.

Godrej Industries conservera environ 80 % du capital à l'issue de cette opération.

Voici quelques détails:

L'investissement de Temasek dans Godrej Capital marque un nouveau pari sur le secteur des services financiers en Inde. L'investisseur public singapourien détient également une participation dans ICICI Bank ICBK.NS , la deuxième plus grande banque privée du pays en termes de capitalisation boursière.

Cette opération s’ajoute à une série de transactions importantes dans le secteur des services financiers en Inde cette année, notamment l’acquisition par Fairfax Financial Holdings FFH.TO d’une participation de 60,7 % dans IDBI Bank IDBI.NS et la création d’une coentreprise entre Bank of America < BAC.N> qui a conclu une joint-venture pour acquérir 49,9 % de Jio Credit, la branche de crédit de Jio Financial Services JIOF.NS

"Les services financiers constituent un axe de croissance majeur à long terme pour notre groupe, et notre ambition est de faire de Godrej Capital une franchise gérant 1 000 milliards de roupies d’actifs sous gestion d’ici 2031", a déclaré Pirojsha Godrej, présidente du groupe Godrej Industries.

Fondée en 2020, Godrej Capital est présente dans plus de 100 villes et disposait d’un actif sous gestion de 350 milliards de roupies au 31 octobre 2026.

Par l’intermédiaire de ses filiales, la société propose aux entreprises et aux particuliers de tout le pays, entre autres, des prêts immobiliers, des prêts garantis par des biens immobiliers, des prêts de fonds de roulement, des financements de construction et des prêts personnels.

Cet investissement intervient après que Godrej Industries a annoncé son intention de faire entrer en bourse sa branche de services financiers au cours des cinq prochaines années.

(1 dollar = 93,6400 roupies indiennes)