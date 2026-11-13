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La société saoudienne The Helicopter Company commande 12 avions Bombardier dans le cadre de son offensive dans le secteur de l'aviation à voilure fixe
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 14:37

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La société saoudienne The Helicopter Company a finalisé une commande de 12 jets d'affaires Bombardier BBDb.TO d'une valeur d'environ 568 millions de dollars , a annoncé vendredi le constructeur aéronautique canadien, alors que l'opérateur soutenu par le Fonds d'investissement public se lance dans l'aviation à voilure fixe.

Cette commande ferme porte sur cinq jets Challenger 3500, cinq jets Global 5500 et deux jets Global 8000, a précisé Bombardier, THC conservant des options sur 48 appareils supplémentaires.

Principalement connue pour ses activités d’affrètement d’hélicoptères, THC avait annoncé lors du salon aéronautique de Farnborough, plus tôt cette année, son intention de se lancer dans l’aviation d’affaires à voilure fixe, cherchant ainsi à élargir son offre face à la hausse de la demande en matière de voyages en jet privé.

THC avait signé une lettre d’intention avec Bombardier portant sur un maximum de 60 appareils lors du salon aéronautique.

Dans le cadre de son partenariat avec THC, Bombardier a déclaré s’être engagé dans un investissement stratégique à long terme comprenant une implantation locale au Royaume d’Arabie saoudite.

The Helicopter Company a également signé en novembre dernier un accord avec la société d’aérotaxis électriques Archer Aviation ACHR.N afin de développer, tester et éventuellement déployer des avions électriques dans le royaume .

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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