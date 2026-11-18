** Les actions du développeur polonais de jeux vidéo CD Projekt RED CDR.WA progressent d'environ 6%
** Grand Theft Auto VI commence son lancement mondial et reçoit des critiques élogieuses; selon les analystes, cela devrait renforcer les attentes concernant d’autres titres à gros budget, notamment *The Witcher 4* de CDR
** “Plus les ventes seront bonnes, plus le lancement de GTA VI… se répercutera sur les attentes concernant d’autres jeux AAA, dont The Witcher 4” – Krzysztof Tkocz, analyste chez Erste
** Le cabinet d’analyse Sensor Tower estime que GTA VI s’est vendu à environ 17 millions d’exemplaires pour un chiffre d’affaires de plus de 1,65 milliard de dollars
** Take-Two Interactive TTWO.O , propriétaire de Rockstar Games, le développeur de GTA VI, a vu son cours bondir de plus de 6%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer