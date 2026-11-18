La société polonaise CD Projekt RED en profite alors que la sortie de GTA VI stimule les paris sur les jeux AAA

** Les actions du développeur polonais de jeux vidéo CD Projekt RED CDR.WA progressent d'environ 6%

** Grand Theft Auto VI commence son lancement mondial et reçoit des critiques élogieuses; selon les analystes, cela devrait renforcer les attentes concernant d’autres titres à gros budget, notamment *The Witcher 4* de CDR

** “Plus les ventes seront bonnes, plus le lancement de GTA VI… se répercutera sur les attentes concernant d’autres jeux AAA, dont The Witcher 4” – Krzysztof Tkocz, analyste chez Erste

** Le cabinet d’analyse Sensor Tower estime que GTA VI s’est vendu à environ 17 millions d’exemplaires pour un chiffre d’affaires de plus de 1,65 milliard de dollars

** Take-Two Interactive TTWO.O , propriétaire de Rockstar Games, le développeur de GTA VI, a vu son cours bondir de plus de 6%