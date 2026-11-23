La société norvégienne Vaar Energi va racheter une branche d'activité de ConocoPhillips pour 4,43 milliards de dollars

Vaar Energi VAR.OL a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités en amont de ConocoPhillips en Norvège, ainsi que les infrastructures associées en Norvège et en Grande-Bretagne, pour une valeur d'entreprise de 4,43 milliards de dollars.

L'accord porte notamment sur les gisements pétroliers de la région du Grand Ekofisk en Norvège et le terminal de Teesside au Royaume-Uni, ce qui porte l'objectif de production à long terme de Vaar à plus de 500 000 barils équivalent pétrole par jour d'ici le milieu des années 2030, a indiqué la société.

“Cette transaction apporte une envergure, des réserves et une expertise opérationnelle significatives, tout en offrant la possibilité de dégager une valeur nettement supérieure à partir d’un portefeuille d’actifs de grande qualité”, a déclaré Nick Walker, directeur général de Vaar, dans un communiqué.

Les gisements de ConocoPhillips disposent de ressources restantes substantielles et d’un potentiel de développement important, a-t-il ajouté.

Le gisement norvégien d’Ekofisk, découvert par Phillips Petroleum en 1969, a constitué la première découverte pétrolière majeure en Norvège, marquant le début de l’ère pétrolière du pays. Conoco a racheté Phillips Petroleum en 2002.

Vaar, détenue majoritairement par l'italien Eni ENI.MI , prévoit de verser environ 2,5 milliards de dollars à la date de finalisation de la transaction, sous réserve de certains ajustements, a indiqué la société.

Vaar a indiqué qu’elle mettait en place un programme de couverture des matières premières lié aux volumes de la transaction pour la période allant de 2027 au premier trimestre 2028.

Le groupe norvégien s’est actuellement assuré une protection contre la baisse des cours pour environ 80% des volumes de gaz supplémentaires, à un prix d’environ 110 dollars par baril d’équivalent pétrole, tout en conservant une exposition à la hausse des prix du gaz, a-t-il précisé.