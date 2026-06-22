La société minière d'argent Sinda vise à lever jusqu'à 235,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société minière d'argent Sinda a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 235,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société prévoit de vendre 17,75 millions d'actions lors de cette introduction en bourse, à un prix compris entre 11,25 et 13,25 dollars par action.

Une fois l'introduction en bourse clôturée, les actions de Sinda devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole "SIND".

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets sont les chefs de file de cette introduction en bourse.