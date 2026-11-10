La société minière canadienne Barrick Mining dépose une demande d'introduction en bourse de ses activités nord-américaines à New York

La société canadienne Barrick Mining ABX.TO a déposé mardi une demande d'introduction en bourse de ses activités nord-américaines à New York, dans le cadre de ce qui est considéré comme l'une des introductions en bourse les plus attendues parmi les sociétés minières aurifères ces dernières années.

American Barrick Gold sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole ABGC, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Goldman Sachs, Bank of America Securities et RBC Capital Markets sont les chefs de file de cette introduction en bourse, précisent les documents.

Mark Hill, qui deviendra directeur général d’American Barrick Gold, a déclaré lundi que l’introduction en bourse serait lancée au début de l’année prochaine.

Barrick Mining, cotée à la Bourse de Toronto, détient actuellement les actifs de la société en Amérique du Nord, ainsi qu’en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de la scission proposée, Barrick Mining détiendra la majorité des actions ordinaires d’American Barrick Gold après l’introduction en bourse.

Reuters avait été le premier à rapporter en novembre dernier que Barrick envisageait de scinder ses activités , après le départ de son ancien directeur général, Mark Bristow.