La société mexicaine Pemex fixe les prix du pétrole brut pour le mois de décembre destinés aux acheteurs internationaux

La compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex a révisé ses formules de tarification à terme pour le pétrole brut vendu à ses clients en Amérique, en Europe et en Asie, a annoncé vendredi PMI Comercio Internacional, la branche commerciale de l'entreprise.
Le tableau ci-dessous présente les ajustements apportés aux constantes de prix pour le Maya, produit phare de Pemex, ainsi que pour ses qualités Zapoteco, Istmo et Olmeca commercialisées auprès des acheteurs par région.
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DESTINATION
|
CONSTANTE DE NOVEMBRE
|
CONSTANTE DE DÉCEMBRE
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----------------
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----------------
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---------------
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Côte américaine du golfe du Mexique, côte atlantique des Amériques, Caraïbes
|
Pétrole brut Maya
|
-14,15
|
-16,05
|
Pétrole brut Zapoteco
|
-6,70
|
-8,60
|
Pétrole brut Istmo
|
-2,95
|
-4,85
|
Brut Olmeca
|
-1,75
|
-2,95
|
Côte ouest des États-Unis, côte pacifique des Amériques
|
Pétrole brut Maya
|
-6,45
|
-6,85
|
Pétrole brut Zapoteco
|
+5,35
|
+6,05
|
Pétrole brut Istmo
|
+0,85
|
-1,05
|
Brut Olmeca
|
+1,15
|
-0,35
|
Europe et Moyen-Orient
|
Pétrole brut Maya
|
-12,85
|
-14,75
|
Pétrole brut Zapoteco
|
-10,00
|
-11,00
|
Pétrole brut Istmo
|
-8,80
|
-9,80
|
Brut Olmeca
|
-4,65
|
-6,55
|
Inde
|
Pétrole brut Maya
|
-13,80
|
-18,65
|
Pétrole brut Zapoteco
|
-13,65
|
-18,35
|
Pétrole brut Istmo
|
-12,00
|
-16,55
|
Pétrole brut Olmeca
|
-5,90
|
-7,50
|
Extrême-Orient
|
Pétrole brut Maya
|
-10,15
|
-18,15
|
Brut Zapoteco
|
-7,05
|
-8,90
|
Pétrole brut Istmo
|
-7,45
|
-9,30
|
Brut Olmeca
|
-6,15
|
-8,00
|
----------------
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