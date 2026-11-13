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La société mexicaine Pemex fixe les prix du pétrole brut pour le mois de décembre destinés aux acheteurs internationaux
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 21:50

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La compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex a révisé ses formules de tarification à terme pour le pétrole brut vendu à ses clients en Amérique, en Europe et en Asie, a annoncé vendredi PMI Comercio Internacional, la branche commerciale de l'entreprise.

Le tableau ci-dessous présente les ajustements apportés aux constantes de prix pour le Maya, produit phare de Pemex, ainsi que pour ses qualités Zapoteco, Istmo et Olmeca commercialisées auprès des acheteurs par région.

DESTINATION

CONSTANTE DE NOVEMBRE

CONSTANTE DE DÉCEMBRE

----------------

----------------

---------------

Côte américaine du golfe du Mexique, côte atlantique des Amériques, Caraïbes

Pétrole brut Maya

-14,15

-16,05

Pétrole brut Zapoteco

-6,70

-8,60

Pétrole brut Istmo

-2,95

-4,85

Brut Olmeca

-1,75

-2,95

Côte ouest des États-Unis, côte pacifique des Amériques

Pétrole brut Maya

-6,45

-6,85

Pétrole brut Zapoteco

+5,35

+6,05

Pétrole brut Istmo

+0,85

-1,05

Brut Olmeca

+1,15

-0,35

Europe et Moyen-Orient

Pétrole brut Maya

-12,85

-14,75

Pétrole brut Zapoteco

-10,00

-11,00

Pétrole brut Istmo

-8,80

-9,80

Brut Olmeca

-4,65

-6,55

Inde

Pétrole brut Maya

-13,80

-18,65

Pétrole brut Zapoteco

-13,65

-18,35

Pétrole brut Istmo

-12,00

-16,55

Pétrole brut Olmeca

-5,90

-7,50

Extrême-Orient

Pétrole brut Maya

-10,15

-18,15

Brut Zapoteco

-7,05

-8,90

Pétrole brut Istmo

-7,45

-9,30

Brut Olmeca

-6,15

-8,00

----------------

---------------

---------------

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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