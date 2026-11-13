La société mexicaine Pemex fixe les prix du pétrole brut pour le mois de décembre destinés aux acheteurs internationaux

La compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex a révisé ses formules de tarification à terme pour le pétrole brut vendu à ses clients en Amérique, en Europe et en Asie, a annoncé vendredi PMI Comercio Internacional, la branche commerciale de l'entreprise.

Le tableau ci-dessous présente les ajustements apportés aux constantes de prix pour le Maya, produit phare de Pemex, ainsi que pour ses qualités Zapoteco, Istmo et Olmeca commercialisées auprès des acheteurs par région.