La société mère du NYSE va investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket

Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère du New York Stock Exchange, a déclaré mardi qu'elle investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, ce qui valoriserait le plus grand marché prédictif du monde à environ 8 milliards de dollars avant investissement.

Reuters avait rapporté au début de l'année que Polymarket était sur le point d'obtenir une valorisation de plus d'un milliard de dollars lors d'un tour de table mené par le Founders Fund du milliardaire Peter Thiel.

L'accord marque un vote de confiance pour Polymarket de la part d'une grande institution financière, alors qu'il se prépare à revenir sur le marché américain plus de trois ans après avoir restreint les utilisateurs américains dans le cadre d'un accord avec la Commodity Futures Trading Commission pour avoir exploité une plateforme de transactions de produits dérivés non enregistrée.

Polymarket permet aux utilisateurs de tirer profit de la prédiction de résultats dans un large éventail de domaines, notamment le sport, le divertissement, la politique et l'économie. Le trading de contrats basés sur des événements a gagné en popularité depuis l'élection présidentielle américaine de l'année dernière. L'une des tendances actuelles de la plateforme est "quand la fermeture du gouvernement prendra-t-elle fin?"

La société a également obtenu un investissement non divulgué de la part de la société de capital-risque 1789 Capital, soutenue par Donald Trump Jr, en août.

Les actions d'Intercontinental ont augmenté de 4,4 % en pré-marché.