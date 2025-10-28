La société mère de Vans, VF Corp, prévoit une baisse surprise de son chiffre d'affaires en raison de la pression tarifaire

VF Corp VFC.N a prévu mardi une baisse surprise de son chiffre d'affaires au troisième trimestre alors que la société mère Vans est aux prises avec un environnement tarifaire volatil, ce qui a fait chuter les actions de la société de près de 10 %.

L'action de la société a fait marche arrière par rapport aux gains réalisés avant la mise sur le marché, après avoir déclaré qu'elle ne bénéficierait des hausses de prix induites par les tarifs douaniers qu'au cours du quatrième trimestre.

"Nous n'avons pas encore vraiment augmenté les prix... il n'y a vraiment rien au deuxième trimestre, très peu au troisième, la tarification intervient vraiment au quatrième trimestre... c'est au troisième trimestre que nous serons le plus touchés par l'impact des droits de douane", a déclaré le directeur financier Paul Vogel lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les droits de douane de 20 % imposés par l'administration Trump sur les produits vietnamiens et les droits de 40 % sur les transbordements ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, obligeant VF Corp à accélérer les expéditions, à réduire les coûts des fournisseurs et à modifier les prix. L'entreprise s'approvisionne principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique.

Les dirigeants de la société ont ajouté que la marge brute du trimestre en cours sera inférieure à celle de l'année dernière, reflétant les premiers effets des droits de douane.

Le distributeur de vêtements s'attend toutefois à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, hors Dickies, baisse de 3 % à 1 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 1,54 %, selon les données compilées par LSEG.

En septembre, VF Corp a également annoncé son intention de vendre sa marque de vêtements de travail Dickies pour 600 millions de dollars en espèces à la société de gestion de marques Bluestar Alliance, dans le cadre d'un redressement visant à surmonter l'incertitude économique croissante.

Les ventes de Vans ont chuté de 11 % au cours du trimestre clos le 27 septembre, par rapport à l'année précédente, après une baisse de 14 % au cours du trimestre précédent, tandis que les revenus de North Face ont augmenté de 6 % et ceux de Timberland de 7 % au cours de la même période.

Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 2,80 milliards de dollars pour le trimestre considéré, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 52 cents par action, contre un bénéfice estimé à 43 cents par action.