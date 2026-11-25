La société mère de Malaysia Airlines va commander 10 Boeing 787 pour remplacer ses anciens appareils Airbus

Malaysia Aviation Group, la société mère de la compagnie nationale Malaysia Airlines, va acquérir 10 Boeing BA.N 787 Dreamliners, a déclaré mercredi son directeur général, dans le but de remplacer ses gros-porteurs Airbus AIR.PA A350 vieillissants.

Le Dreamliner "offrira la capacité, la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour soutenir notre croissance à long terme", a déclaré Nasaruddin A Bakar, président-directeur général de MAG, lors d’une cérémonie d’échange de documents.

Boeing a précisé que cet accord constituait à ce stade un engagement plutôt qu’une commande ferme.

"Une fois finalisé, l’achat de 10 avions 787-10, avec la possibilité d’en acquérir six supplémentaires, soutiendra la modernisation de la flotte long-courrier de Malaysia Airlines et son expansion internationale", a déclaré le constructeur aéronautique américain dans un communiqué.

Nasaruddin a refusé de dévoiler la valeur de l’accord, mais a indiqué que la compagnie étudiait plusieurs options de financement, notamment un crédit-bail opérationnel ou un crédit-bail financier.

MAG a indiqué dans un communiqué séparé que les 787-10, équipés de moteurs de GE Aerospace GE.N , devaient être livrés entre 2032 et 2035.

DE NOUVEAUX AVIONS POUR REMPLACER LES AIRBUS VIEILLISSANTS

Ces nouveaux appareils sont destinés à remplacer sept A350-900 de la flotte de Malaysia Airlines, qui auront entre 13 et 15 ans environ lorsque le premier 787 sera livré en 2032, a précisé M. Nasaruddin.

MAG a choisi le Dreamliner car il répondait aux besoins de la compagnie aérienne en matière de planification du réseau, d’expérience client, de motorisation et d’efficacité énergétique, a-t-il ajouté.

La Malaisie a annoncé l’année dernière qu’elle achèterait 30 Boeing 737 MAX , des avions à fuselage étroit, avec une option d’achat de 30 appareils supplémentaires, dans le cadre d’un accord commercial conclu entre le Premier ministre Anwar Ibrahim et le président américain Donald Trump.

MAG prévoit de disposer d’un total de 129 appareils en 2035, contre 101 actuellement, répartis entre ses différentes compagnies, dont la compagnie low-cost Firefly et sa filiale logistique MASKargo, a ajouté Nasaruddin.

Les Dreamliners devraient desservir des marchés internationaux clés en Europe et dans la région Asie-Pacifique, notamment Londres, Paris, Sydney et Tokyo, en fonction de la planification future du réseau et des besoins opérationnels, a indiqué MAG.

MAG a réduit cette année sa capacité d’environ 6 %, soit environ 8 000 à 9 000 vols en 2026, afin de maîtriser ses coûts face à la hausse des prix du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient.

Elle prévoit d’augmenter sa capacité d’environ 8 % l’année prochaine, a déclaré M. Nasaruddin à Reuters au début du mois.

MAG a annoncé cet accord au lendemain de la déclaration de China Southern Airlines 600029.SS selon laquelle sa filiale Xiamen Airlines avait conclu un accord pour l’achat de 50 Boeing 737 MAX 8 à un prix catalogue d’environ 7,4 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante transaction aéronautique chinoise conclue avec le constructeur américain depuis près d’une décennie.