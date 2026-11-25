Malaysia Aviation Group, la société mère de la compagnie aérienne nationale Malaysia Airlines, va acquérir 10 Boeing BA.N 787-10 Dreamliners dans le cadre de son programme de modernisation de la flotte, a déclaré mercredi son directeur général.

Cette commande comprendra une option d’achat portant sur six appareils supplémentaires, a précisé Nasaruddin A Bakar, président-directeur général de MAG, lors d’une cérémonie d’échange de documents .

Le Dreamliner “offrira la capacité, la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour soutenir notre croissance à long terme”, a déclaré Nasaruddin.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été immédiatement divulguées.

MAG a indiqué dans un communiqué séparé que les appareils, équipés de moteurs GE.N de GE Aerospace, devaient être livrés entre 2032 et 2035.

Ces appareils devraient desservir des marchés internationaux clés en Europe et dans la région Asie-Pacifique, notamment Londres, Paris, Sydney et Tokyo, en fonction de la planification future du réseau et des besoins opérationnels, a précisé MAG.

L’année dernière, la Malaisie avait annoncé son intention d’acheter 30 avions à fuselage étroit Boeing 737 MAX , avec une option d’achat de 30 appareils supplémentaires, dans le cadre d’un accord commercial conclu entre le Premier ministre Anwar Ibrahim et le président américain Donald Trump.

MAG a réduit cette année sa capacité d’environ 6 %, soit environ 8 000 à 9 000 vols en 2026, afin de maîtriser ses coûts face à la hausse des prix du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient .

Elle prévoit d’augmenter sa capacité d’environ 8 % l’année prochaine, a déclaré M. Nasaruddin à Reuters au début du mois .

Cette annonce intervient au lendemain de la déclaration de China Southern Airlines 600029.SS selon laquelle sa filiale Xiamen Airlines avait conclu un accord pour l’achat de 50 Boeing 737 MAX 8 à un prix catalogue d’environ 7,4 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante transaction aéronautique chinoise conclue avec le constructeur américain depuis près d’une décennie .