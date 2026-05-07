information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 08:22

La société italienne Angelini Pharma va racheter Catalyst Pharmaceuticals pour 4,1 milliards de dollars

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La société italienne Angelini Pharma a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O pour 4,1 milliards de dollars.