La société indienne Reliance Industries envisage d'acheter du pétrole vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails) par Nidhi Verma

La société indienne Reliance Industries Ltd RELI.NS , qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde, a déclaré jeudi qu'elle envisagerait d'acheter du pétrole vénézuélien si la vente à des acheteurs non américains était autorisée.

"Nous attendons des éclaircissements sur l'accès au pétrole vénézuélien pour les acheteurs non américains et nous envisagerons d'acheter le pétrole de manière conforme", a déclaré un porte-parole de Reliance Industries en réponse à un courriel de Reuters demandant des commentaires.

Caracas et Washington ont conclu un accord cette semaine pour exporter jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, soit 30 à 50 millions de barils, vers les États-Unis après que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier.

Reliance a cessé d' acheter du pétrole vénézuélien à partir de mars 2026 après que les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 25 % sur les pays qui achètent du brut de ce pays d'Amérique du Sud. Le conglomérat a reçu son dernier paquet de pétrole vénézuélien en mai.

Les deux raffineries de Reliance, situées dans l'ouest de l'État du Gujarat, peuvent traiter environ 1,4 million de barils de pétrole brut par jour.

La complexité de ces usines leur permet de traiter des bruts moins chers et plus lourds, tels que le Merey du Venezuela.