La société indienne Nykaa mise sur les marques haut de gamme et sur une réduction de ses coûts marketing pour améliorer ses marges dans le secteur de la mode

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* Le bénéfice du deuxième trimestre a presque triplé; l’activité mode affiche son troisième trimestre consécutif d’EBITDA positif

* Les coûts d'acquisition de clients dans le secteur de la mode baissent de 30 %, tandis que le nombre de nouveaux clients augmente de 31 %

* Nykaa Fashion vise des marges d'EBITDA à un chiffre élevé d'ici l'exercice fiscal 2030

par Surbhi Misra

Le distributeur indien de produits de beauté Nykaa NYKA.NS mise sur des partenariats avec des marques haut de gamme et sur une baisse des coûts d’acquisition de clients pour améliorer les marges de son activité mode, ont déclaré mercredi des dirigeants de l’entreprise, après que le bénéfice du deuxième trimestre a presque triplé.

Nykaa Fashion vise des marges d’EBITDA « à un chiffre élevé d’ici l’exercice fiscal 2030, puis supérieures à 10 % à régime de croisière », a déclaré Abhijeet Dabas, directeur général de la division , lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

L’entreprise utilise des outils basés sur l’intelligence artificielle pour cibler plus précisément ses clients, tout en élargissant sa sélection de marques haut de gamme afin d’améliorer les taux de conversion et de réduire les coûts d’acquisition de clients, a-t-il ajouté.

Nykaa s’efforce de rendre sa branche mode durablement rentable alors qu’elle est en concurrence avec des plateformes plus importantes telles que Myntra, soutenue par Walmart, et Ajio, de Reliance , tandis que son activité principale de produits de beauté bénéficie de la demande en cosmétiques haut de gamme.

L'EBITDA de Nykaa Fashion pour le trimestre clos le 30 septembre s'est établi à 10 millions de roupies, contre une perte de 120 millions de roupies un an plus tôt, marquant ainsi son troisième trimestre consécutif d'EBITDA positif. Le chiffre d'affaires net a progressé de 47 %.

Les coûts d’acquisition de clients dans le secteur de la mode ont baissé de 30 %, alors même que le nombre de nouveaux clients a augmenté de 31 %, grâce à une meilleure efficacité marketing et à un assortiment plus large de marques telles que H&M et Nike, a déclaré M. Dabas.

Anciennement connue sous le nom de FSN E-Commerce Ventures, Nykaa a enregistré un bénéfice consolidé attribuable aux actionnaires de 1,01 milliard de roupies (10,66 millions de dollars) pour le trimestre, contre 344,3 millions de roupies un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a progressé de 28,1 % pour atteindre 30,06 milliards de roupies.

Sa marge d’EBITDA s’est élargie à 8,7 %, contre 6,8 % un an plus tôt, grâce à une contribution plus importante des marques de beauté maison, à une hausse des revenus marketing et à une meilleure efficacité opérationnelle.

L'activité beauté de Nykaa a enregistré une croissance de 28 % de la valeur de son chiffre d'affaires net et une hausse de 51 % de son EBITDA.

Selon Falguni Nayar, directeur général de Nykaa, la hausse du montant moyen des commandes s’explique par le fait que les clients ont privilégié des produits haut de gamme plutôt que par des hausses de prix.

La société prévoit d’ étendre son réseau de magasins de beauté à environ 600 points de vente au cours des prochaines années, contre 338 en septembre.

Par ailleurs, Nykaa a indiqué que son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition d’une participation de 82 % dans la marque de maquillage haut de gamme Simply Nam pour un montant maximal de 330 millions de roupies.

(1 dollar = 94,7100 roupies indiennes)