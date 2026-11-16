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La société indienne Mphasis indique que ses clients augmentent leurs dépenses en matière de cybersécurité face à la montée des menaces liées à l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 07:29

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par Sai Ishwarbharath B

Mphasis MBFL.NS , société soutenue par Blackstone, a déclaré que les entreprises du monde entier augmentaient leurs dépenses en matière de cybersécurité dans une course au renforcement de leurs défenses, a indiqué le directeur général Nitin Rakesh à Reuters, l’intelligence artificielle permettant des attaques de plus en plus sophistiquées, plus rapides et moins coûteuses.

Les banques et les assureurs sont en tête de cette hausse des dépenses en cybersécurité, soutenus par des budgets technologiques plus importants et des exigences réglementaires, tandis que les détaillants et les entreprises de consommation intensifient également leurs investissements pour protéger les données de leurs clients, a déclaré M. Rakesh la semaine dernière, sans fournir de chiffres.

Ces commentaires font suite à un vol record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance le mois dernier, au cours duquel des pirates ont eu recours à l’ingénierie sociale et à des outils d’IA compromis, soulignant ainsi la complexité croissante des cybermenaces.

Dans ce contexte, les entreprises augmentent leurs dépenses en matière de cybersécurité, car l’IA rend les attaques plus rapides et moins coûteuses, tout en augmentant le nombre de vulnérabilités auxquelles elles doivent remédier.

Le rapport d’IBM intitulé « Cost of a Data Breach 2026 » a souligné cette tendance, révélant que les attaques basées sur l’IA avaient augmenté de 56% par rapport à l’année précédente, tandis que le coût moyen mondial d’une fuite de données avait grimpé de 12% pour atteindre près de 5 millions de dollars.

Une enquête connexe a révélé que la prise de conscience des cybermenaces avancées liées à l’IA avait incité 85% des organisations à prévoir une augmentation de leurs dépenses en matière de sécurité, contre 64% après avoir subi une violation.

M. Rakesh a indiqué que les clients investissaient de plus en plus dans les contrôles d’identité et d’accès couvrant les employés, les comptes logiciels et les agents automatisés, tout en utilisant l’IA pour détecter et corriger les vulnérabilités.

Si la détection des menaces est déjà largement automatisée, la correction des vulnérabilités nécessite encore un travail manuel considérable, a-t-il précisé.

“On ne peut pas vraiment mobiliser du personnel pour résoudre ce problème, car on ne parviendrait pas à faire face au volume de travail requis dans les délais nécessaires à l’application de ces correctifs”, a déclaré Rakesh.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
IA: Intelligence artificielle

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