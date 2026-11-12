La société indienne Hindustan Aeronautics affiche une hausse de 16 % de son bénéfice trimestriel

La société publique indienne d'aérospatiale et de défense Hindustan Aeronautics HIAE.NS a annoncé jeudi une hausse de 16 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à un carnet de commandes bien rempli et à la livraison de projets.

La société a enregistré un bénéfice net après impôts de 19,36 milliards de roupies (soit 206,75 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 16,69 milliards de roupies un an plus tôt.