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La société indienne Hindustan Aeronautics affiche une hausse de 16 % de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:35

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La société publique indienne d'aérospatiale et de défense Hindustan Aeronautics HIAE.NS a annoncé jeudi une hausse de 16 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à un carnet de commandes bien rempli et à la livraison de projets.

La société a enregistré un bénéfice net après impôts de 19,36 milliards de roupies (soit 206,75 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 16,69 milliards de roupies un an plus tôt.

  • Le chiffre d’affaires d’exploitation a progressé de près de 15 % pour atteindre 76,13 milliards de roupies

  • L’escalade des tensions géopolitiques pousse les gouvernements à augmenter leurs budgets de défense, ce qui entraîne une forte hausse des commandes pour les fabricants d’équipements et de composants militaires

  • Basée à Bangalore, la société Hindustan Aeronautics conçoit, fabrique et assure la maintenance d’avions militaires, d’hélicoptères, de moteurs, de systèmes avioniques et de drones, l’avion de combat léger Tejas figurant parmi ses produits phares

  • Au cours du trimestre, GE GE.N a annoncé la livraison de trois moteurs F-404 à la société, portant ainsi à dix le nombre cumulé de moteurs livrés dans le cadre du programme Tejas Mk1A, ce qui élimine l’un des principaux goulots d’étranglement retardant les livraisons

  • En septembre 2026, la société a livré deux avions d’entraînement Tejas FOC, trois avions d’entraînement HTT-40 et quatre hélicoptères Dhruv NG, ont indiqué les analystes de Kotak Institutional Equities, qui s’attendent à ce que ces livraisons stimulent les résultats

  • Par ailleurs, la société a indiqué que son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition des 50 % restants de la coentreprise HATSOFF Helicopter Technologies, ce qui ferait de cette dernière une filiale à 100 % de la société (1 dollar = 93,6400 roupies indiennes)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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