La société indienne Hetero commence à livrer en Afrique un médicament générique destiné à la prévention du VIH

La société indienne Hetero a annoncé jeudi avoir commencé à expédier vers l'Afrique des versions génériques du lenacapavir, un médicament de prévention du VIH développé par Gilead Sciences GILD.O , et prévoit de fournir 300 000 flacons à la Zambie, à l'Ouganda et au Zimbabwe.

Le lenacapavir est un médicament à action prolongée administré deux fois par an, qui offre une alternative aux comprimés quotidiens de prophylaxie pré-exposition. L’Organisation mondiale de la santé a recommandé ce médicament comme option supplémentaire de prévention du VIH en 2025, à la suite d’essais cliniques démontrant une grande efficacité dans la prévention de l’infection par le VIH.

Gilead a accordé des licences à six fabricants de médicaments génériques, dont Hetero et Dr. Reddy's Laboratories REDY.NS , pour fabriquer et fournir des versions génériques dans 120 pays à revenu faible ou intermédiaire, dans le but d’élargir l’accès à ce médicament dans les régions fortement touchées par le VIH.

Ces livraisons interviennent au lendemain de l’annonce par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de l’arrivée des premiers lots de lenacapavir générique en Zambie, les livraisons vers l’Ouganda étant prévues dans les prochains jours et vers le Zimbabwe début 2027.

Selon le Fonds mondial , plus de 189 000 personnes réparties dans 10 pays avaient reçu une première dose du médicament en novembre, et l’organisation prévoit de livrer quatre fois plus de lénacapavir en 2027 qu’en 2026, les produits génériques représentant une part croissante des approvisionnements.

Hetero a indiqué qu’elle prévoyait de fournir du lénacapavir générique à 10 pays africains supplémentaires début 2027, après les premières livraisons . La société vise également à commercialiser ce médicament en Inde au cours des prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires.