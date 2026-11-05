La société indienne Godfrey Phillips enregistre une chute de son bénéfice trimestriel, sous l'effet de la hausse de la taxe sur les cigarettes

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Godfrey Phillips India GDFR.NS a annoncé jeudi une baisse de 37,7 % de son bénéfice trimestriel, les fortes hausses des taxes sur les cigarettes imposées en début d’année continuant de peser sur le fabricant de tabac.

La société a enregistré un bénéfice net de 1,9 milliard de roupies (20,10 millions de dollars) pour le trimestre juillet-septembre, contre 3,05 milliards de roupies à la même période l'année dernière.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La hausse des taxes sur les cigarettes annoncée en janvier continue de peser sur l’industrie du tabac en Inde. Godfrey Phillips affirme que cette augmentation a nui à sa rentabilité malgré les hausses de prix qui ont suivi, et qu’elle a alimenté le commerce illicite

* Les dépenses de la société ont presque triplé pour atteindre 40,3 milliards de roupies au cours du trimestre, sous l’effet de la hausse des droits d’accise et de l’augmentation des coûts des matières premières

* Toutefois, la société, qui fabrique et commercialise les cigarettes Marlboro en Inde sous licence de Philip Morris International PM.N , a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires total d’exploitation, qui est passé de 16,23 milliards de roupies à 42 milliards de roupies, grâce notamment à ses hausses de prix

* Les résultats de Godfrey Phillips interviennent après que son concurrent et leader du marché, ITC ITC.NS , a annoncé plus tôt cette semaine une baisse de 20 % de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la hausse des coûts des matières premières et par l'augmentation des prix des cigarettes qui a pesé sur la demande

(1 dollar = 94,5075 roupies indiennes)