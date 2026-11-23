La société indienne Ajax Engineering en hausse après que Citi a relevé son objectif de cours

** Les actions d'Ajax Engineering AJAX.NS progressent de 4,04 % pour atteindre 630,95 roupies

** AJAX termine en hausse de 1,3 %

** Citi Research relève son objectif de cours pour le fabricant d'engins de chantier de 660 à 705 roupies, ce qui implique un potentiel de hausse de 16,3 % par rapport au dernier cours de clôture, et réitère sa recommandation "acheter"

** "L’augmentation de la part de marché malgré une prime de prix, les prévisions d’une forte demande au second semestre de l’exercice 2027, la hausse des prix de 1 % appliquée en septembre et la concentration sur le marché non SLCM (bétonnières automotrices à chargement automatique)" pourraient soutenir AJAX, selon les analystes de Citi dirigés par Raashi Chopra

** Ils indiquent que les marges bénéficiaires de base pourraient subir des pressions à court terme en raison de la hausse des coûts des intrants

** L'action AJAX affiche une hausse de 3,6 % depuis le début de l'année 2026, selon les données boursières