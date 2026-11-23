** Les actions d'Ajax Engineering AJAX.NS progressent de 4,04 % pour atteindre 630,95 roupies
** AJAX termine en hausse de 1,3 %
** Citi Research relève son objectif de cours pour le fabricant d'engins de chantier de 660 à 705 roupies, ce qui implique un potentiel de hausse de 16,3 % par rapport au dernier cours de clôture, et réitère sa recommandation "acheter"
** "L’augmentation de la part de marché malgré une prime de prix, les prévisions d’une forte demande au second semestre de l’exercice 2027, la hausse des prix de 1 % appliquée en septembre et la concentration sur le marché non SLCM (bétonnières automotrices à chargement automatique)" pourraient soutenir AJAX, selon les analystes de Citi dirigés par Raashi Chopra
** Ils indiquent que les marges bénéficiaires de base pourraient subir des pressions à court terme en raison de la hausse des coûts des intrants
** L'action AJAX affiche une hausse de 3,6 % depuis le début de l'année 2026, selon les données boursières(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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