La société Impossible Metals affirme avoir testé avec succès un robot d'exploitation minière des fonds marins basé sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'exploitation minière en eaux profondes Impossible Metals a annoncé lundi avoir testé avec succès un robot autonome qui utilise l'intelligence artificielle pour extraire de manière sélective des minéraux stratégiques à des profondeurs de plus de 4 000 mètres (13 123 pieds) dans l'océan Pacifique.

Certaines zones des fonds marins contiennent des roches en forme de pomme de terre, appelées « nodules polymétalliques », riches en cuivre, nickel et autres minéraux utilisés dans les véhicules électriques et l’électronique.

De nombreuses entreprises de ce secteur naissant prévoient d’utiliser un dispositif de type aspirateur pour extraire ces nodules, ce qui suscite la controverse parmi les écologistes.

La société Impossible Metals, soutenue par Y Combinator, a mis au point un robot muni d’une grande pince qui, selon elle, utilise l’intelligence artificielle pour éviter la faune marine et réduire l’impact environnemental.

Ce test s’inscrivait dans le cadre d’une expédition scientifique menée en septembre. Le robot s’est dirigé de lui-même vers les fonds marins, a récupéré environ 450 grammes (1 livre) de nodules, puis est remonté à la surface.

Les résultats de cet essai serviront à développer une version plus grande du robot. L’entreprise doit encore obtenir l’autorisation réglementaire de l’Autorité internationale des fonds marins ou du gouvernement américain .

Par ailleurs, Impossible Metals a indiqué que la famille de Fred Smith, fondateur de FedEx FDX.N , avait participé au tour de table de série A de l’entreprise, clôturé plus tôt cette année.

La société n’a pas souhaité communiquer le montant de ce tour de table, mais selon les médias, celui-ci s’élèverait à près de 25 millions de dollars , ce qui valoriserait l’entreprise à environ 110 millions de dollars.

Richard Smith, cadre chez FedEx et vice-président de FWS Enterprises, le family office de la famille Smith, a déclaré que c’était la technologie d’Impossible qui l’avait séduit.

“De manière très responsable et respectueuse de l’environnement, elle descend au fond de la mer et prélève ces nodules sur les fonds marins sans perturber l’écosystème”, a déclaré M. Smith, qui n’a pas souhaité préciser le montant de l’investissement mais l’a qualifié de “substantiel”.

La famille Smith est désormais le deuxième actionnaire d’Impossible.