La société hongroise MOL, la société russe Gazprom Neft et Gazprom vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour les négociations sur NIS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec une citation du président Vucic, le contexte et des détails)

La société hongroise MOL et les sociétés russes Gazprom Neft et Gazprom devraient bénéficier d’une prolongation de 15 jours pour les négociations relatives à l’acquisition d’une participation de 51,56 % dans la compagnie pétrolière serbe NIS, a déclaré mardi le président serbe Aleksandar Vucic, alors que le délai initial venait d’expirer. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à NIS en octobre dernier dans le cadre de ses mesures visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine et a exigé que les entreprises russes cèdent les actions qu’elles détiennent dans NIS. Les sanctions américaines ont également contraint NIS, qui possède la seule raffinerie de Serbie, à solliciter des dérogations auprès de l’OFAC pour acheter et traiter du pétrole brut, ce qui ne sera plus nécessaire une fois la cession des parts finalisée.

MOL a signé en janvier un accord visant à racheter la participation combinée de 51,56 % détenue par Gazprom Neft et Gazprom, sous réserve de l’approbation de l’OFAC. Washington leur a donné jusqu’au 16 juin pour finaliser la vente.

M. Vucic a déclaré lors d’une émission en direct depuis la capitale géorgienne, Tbilissi, où il effectue une visite d’État, qu’il avait été informé qu’une prolongation de 15 jours devrait être accordée. Il a ajouté qu’il espérait que la partie russe accepterait l’accord.

MOL, NIS et Gazprom Neft n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information. Mardi également, la Serbie, qui détient 29,9 % de NIS, et MOL ont officiellement signé un accord d'actionnaires concernant la participation minoritaire de Belgrade dans la société, qui est distincte des négociations d'acquisition entre MOL et les entreprises russes. En vertu de l'accord conclu avec MOL, le gouvernement serbe pourra acquérir une participation supplémentaire de 5 % dans NIS, si Gazprom Neft et Gazprom acceptent de céder leur participation et si l'OFAC approuve la transaction.