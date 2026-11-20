Société Générale prévoit que l' .SPX e S&P 500 atteindra 8 500 points d'ici fin 2027, grâce au soutien continu des investissements liés à l'intelligence artificielle et à la bonne tenue des résultats des entreprises.
Cet objectif implique une hausse d’ environ 18,5 % par rapport au cours de clôture de jeudi, à 7 175,83.
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La Société Générale estime que 2027 devrait marquer la fin de la dépréciation et le début d’une réévaluation du S&P 500, car elle prévoit deux nouvelles hausses de taux d’un quart de point de la part de la Fed
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La banque française s'attend à ce que la Fed procède à sa dernière hausse des taux en mars 2027, une décision qui, selon elle, devrait déclencher une phase de réévaluation du marché, les rendements les plus élevés étant attendus au deuxième trimestre
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La banque a maintenu ses prévisions de bénéfices pour 2027 concernant le S&P 500 à 11 %
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Pour l'Europe, la Société Générale prévoit que l' .STOXX e de l'indice STOXX 600 atteindra 720 d'ici fin 2027
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« Un regain d’intérêt des capitaux mondiaux pour l’Europe pourrait constituer un facteur favorable en début d’année, renforcé par la saisonnalité positive observée ces dernières années » , a déclaré la Société Générale
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Elle a ajouté que les investisseurs devraient maintenir une forte exposition aux actions, en invoquant le soutien continu apporté par l’adoption de l’IA, les gains de productivité et la croissance des bénéfices
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