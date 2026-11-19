OVHcloud OVH.PA a lancé jeudi 55 produits de cloud computing et d’IA sur une infrastructure hébergée en Europe, notamment l’accès aux dernières puces d’IA de Nvidia NVDA.O et une application de bureau combinant messagerie électronique, gestion de documents et visioconférence avec des assistants IA, a annoncé la société.

Les gouvernements et les entreprises européens examinent attentivement la localisation des services d’IA et le traitement de leurs données, ce qui crée des opportunités pour les fournisseurs régionaux cherchant à concurrencer les entreprises américaines du cloud et de l’IA.

Le fournisseur français de services cloud a indiqué que ses centres de données, qui disposent d’une capacité disponible de 110 mégawatts, pourraient accueillir jusqu’à 60.000 des nouvelles puces Blackwell de Nvidia, ce qui, selon lui, les place au niveau des plus grandes plateformes mondiales.

Au cours des trois dernières années, OVHcloud a dû faire face à une pénurie de puces et les a réservées à ses clients existants plutôt que de les utiliser pour en acquérir de nouveaux, a déclaré le directeur général Octave Klaba lors du sommet de l’entreprise organisé au musée du Louvre à Paris.

Klaba a précisé que l’entreprise ne connaissait désormais plus aucune contrainte en matière de dépenses d’investissement ou de capacité et qu’elle avait besoin de davantage de clients pour accroître son chiffre d’affaires annuel de plus de 10 % et atteindre les 2 milliards d’euros. Il a ajouté qu’OVHcloud visait entre six et douze acquisitions de start-ups par an.

Klaba a précisé que les serveurs d’OVHcloud subissaient chaque jour des centaines de milliers de cyberattaques, ce qui a incité l’entreprise à développer un modèle d’IA axé sur la cybersécurité, dont le lancement est prévu début 2027.

Ces nouveaux services seront disponibles sur le cloud certifié par l’État qui héberge déjà la plateforme de facturation électronique du gouvernement français, système au cœur d’une réforme nationale en vigueur depuis septembre, a précisé OVHcloud.

OVHcloud a également annoncé des partenariats avec la société de cloud computing Shadow, Qwant et EUSP, une coentreprise entre Qwant et Ecosia qui développe un index de recherche européen.

Les résumés générés par l’IA de Qwant s’appuient déjà sur le modèle Olala d’OVHcloud et sont hébergés dans des centres de données européens; ils traitent jusqu’à 3 millions de requêtes par jour et réduisent les coûts informatiques du moteur de recherche à un tiers de ce qu’ils étaient auparavant, ont indiqué les entreprises.