La société finlandaise Iceye fait une offre de 2 milliards d'euros pour racheter le constructeur italien de fusées Avio

L'opérateur de satellites finlandais Iceye a lancé mardi une offre publique d'achat entièrement en numéraire de 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) sur le fabricant italien de fusées Avio AVI.MI , dans le but de créer un groupe européen intégré spécialisé dans l'espace et la défense.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes et à combler l'écart grandissant avec les leaders du secteur aux États-Unis et en Chine.

Iceye a indiqué que son offre de 41 € par action sera lancée par l’intermédiaire de sa filiale italienne à 100 %, Iris 2, dans le but de retirer la société de la cote. À l’annonce de cette nouvelle, le cours de l’action Avio a grimpé de plus de 15% pour atteindre environ 39,5 €.

« Le besoin de l’Europe en capacités spatiales et de défense souveraines ne cesse de croître. La mise en place des capacités industrielles nécessaires pour répondre à cette demande prend des années, ce qui rend indispensable d’investir dès maintenant », a déclaré Iceye, qui entend financer l’offre par des apports en numéraire et par emprunt.

Iceye fournit à l’Ukraine des images radar par satellite depuis 2022 et a signé le mois dernier une lettre d’intention avec Nokia et le ministère ukrainien de la Défense afin d’étudier les possibilités de coopération dans le domaine spatial, notamment en matière de communications par satellite souveraines.

«Si cette opération aboutit…, un acteur mondial de l’industrie spatiale verra le jour, grâce auquel l’autosuffisance en matière d’approvisionnement de la défense de la Finlande et de toute l’Europe atteindra un nouveau niveau », a déclaré le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen.

INVESTISSEMENTS EN ITALIE

Soutenue par l’État, la société Iceye a annoncé son intention d’investir 1 milliard d’euros supplémentaires en Italie sur cinq ans une fois l’opération potentielle finalisée, dans le but d’accélérer le rythme des lancements et d’élargir la clientèle de la fusée Vega d’Avio .

Le conseil d’administration d’Avio s’est réuni pour la première fois mardi et a indiqué avoir commencé à évaluer l’offre, qui , selon Iceye , représente une prime de 21 , 3 % par rapport au cours de clôture du groupe italien lundi, soit une prime de 34,8% par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois.

S’exprimant lors d’un événement à Helsinki, le directeur général d’Iceye, Rafal Modrzewski, a déclaré que la société avait mené des consultations avec les parties concernées, y compris les gouvernements, avant de lancer l’offre, et qu’il faudrait encore quelques mois pour finaliser la transaction.

L'opération devra obtenir plusieurs autorisations réglementaires, notamment le feu vert officiel du gouvernement italien, Avio étant considéré comme un actif stratégique au regard des règles de "golden power" en vigueur à Rome.

Le directeur général du groupe italien de défense Leonardo, LDOF.MI , actionnaire clé d’Avio avec une participation de 18%, s’est dit " agréablement surpris " par cette offre et a indiqué qu’il l’examinerait, en coordination avec le gouvernement.

CHAMPION EUROPÉEN

Cette opération permettrait d’ associer les capacités d’Avio en matière de lancement et de propulsion aux activités de fabrication de satellites, d’exploitation de constellations et de services de renseignement d’Iceye, société fondée en 2014 qui fournit des images radar par satellite aux gouvernements et aux armées occidentaux.

"C’est une combinaison phénoménale de compétences… qui apporte une intégration verticale complète, s’inscrivant dans des tendances sectorielles très claires", a déclaré Rafal Modrzewski, ajoutant que cela serait bénéfique pour les deux entreprises.

Le groupe finlandais a indiqué qu’il comptait préserver la marque Avio, conserver ses effectifs actuels et poursuivre ses investissements prévus aux États-Unis.

Dans le cadre de son expansion sur le marché américain de la défense, Avio construit actuellement une usine de fabrication en Virginie, dont l’achèvement est prévu fin 2028. (1 dollar = 0,9086 euro)