La société Exzeo, spécialisée dans les technologies de l'assurance, lève 168 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie d'assurance Exzeo Group a levé 168 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, en fixant le prix de ses actions dans la fourchette prévue et en devenant la dernière société d'assurance à poursuivre ses projets d'introduction en bourse.