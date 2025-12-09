La société de sécurité de l'identité Saviynt évaluée à environ 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Saviynt a déclaré mardi avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement américaine KKR, ce qui valorise la société de sécurité de l'identité alimentée par l'IA à environ 3 milliards de dollars.

Sixth Street Growth et TenEleven ont rejoint le tour de table, tandis que le bailleur de fonds existant, Carrick Capital Partners, y a également participé.

Saviynt a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour accélérer le développement de produits, la création d'outils basés sur l'IA et l'intégration avec des fournisseurs de cloud et des partenaires logiciels.