 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 063,88
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de sécurité de l'identité Saviynt évaluée à environ 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Saviynt a déclaré mardi avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement américaine KKR, ce qui valorise la société de sécurité de l'identité alimentée par l'IA à environ 3 milliards de dollars.

Sixth Street Growth et TenEleven ont rejoint le tour de table, tandis que le bailleur de fonds existant, Carrick Capital Partners, y a également participé.

Saviynt a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour accélérer le développement de produits, la création d'outils basés sur l'IA et l'intégration avec des fournisseurs de cloud et des partenaires logiciels.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank